За минулу добу рятувальники Миколаївщини ліквідували 4 пожежі.

Одну з них спричинила російська атака — горів дах будівлі у Баштанському районі, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

У цьому ж районі, але вже з інших причин, горіло перекриття даху житлового будинку у Вільнозапорізькій ТГ, сміття на відкритій території у Софіївській ТГ.

У Миколаєві на незначній площі горів легковий автомобіль.

Причини виникнення пожеж встановлюються.

Як повідомляло Інше ТВ, Рятувальники Миколаївщини показали, як 12 жовтня тушили пожежу на СТО, по якій поцілив ворожий дрон (ФОТО, ВІДЕО)