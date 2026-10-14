Всю ніч ворог бив по українській залізниці, удари зафіксовані у 5 областях України.

Про це повідомив Олександр Перцовський, голова правління УЗ.

-Чергова ніч щільних ударів по залізничних обʼєктах. Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад.

Цієї ночі масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину. Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки – організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове – всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати – суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням.

Столичний вузол зупиняла балістична загроза, на разі – один за одним розʼіжджаються поїзди, які притримували з безпекових міркувань.

Велика шана та повага кожній людині праці залізниці за те, що тримають рух у таких умовах!!!

Обійми та підтримка нашим пасажирам за терпіння та витримку в умовах жорстких, але необхідних безпекових протоколів.