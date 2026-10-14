Про те, що сьогодні вночі було обмежено роботу терміналів «Starlink», повідомив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко.

-У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій. Ймовірно, комапнія «SpaceX» вдалася до таких заходів на запит адміністрації Трампа.

Звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.

Отже, що ми маємо на даний момент?

Як і просив Трамп, Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом. Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог.

Сьогодні вночі (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink.