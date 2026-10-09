Як повідомляло ІншеТВ, Справа на $10 млн. У Чорногорії затримали z-воєнкора та автора каналу «Рибар» Звінчука (ФОТО)

І от зараз стало відомо, що Чорногорія вирішила вислати із країни засновника Z-проекту «Рибар» Михайла Звінчука, його дружину та ще трьох росіян у зв’язку з «загрозою національної безпеки». Про це повідомляє Астра і видання Vijesti з посиланням на Управління поліції Чорногорії та Агентство національної безпеки.

Йдеться про 35-річного Сергія Білоуса, 43-річного Павла Лекаторчука та 21-річну Кіру Дорошенко.

За даними поліції, п’ятеро росіян в’їхали до країни менш як за дві доби до затримання. Їх виявили у готелі в Рісані, після чого доставили до поліцейського управління. Під час обшуків вилучили дрон, камери, обладнання для зйомки високої роздільної здатності та кілька телефонів. Техніку направили на експертизу, щоб встановити її призначення та можливе використання у Чорногорії.

Поліція та Агентство національної безпеки Чорногорії заявили, що видворення пов’язане з загрозами національній та внутрішній безпеці. Звінчука влада визначила як керівника російської політико-гібридної мережі «Рибар».

“У зв’язку з вищезгаданими діями Європейський Союз ввів щодо нього обмежувальні заходи, які стосуються заборони на в’їзд і транзит через територію держав-членів Європейського союзу у зв’язку з діяльністю, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”, – наводить іздание.

При цьому, як з’ясувалося (https://detektor.ba/2026/10/09/sankcionisani-ruski-propagandista-prije-hapsenja-u-crnoj-gori-boravio-u-bih-tokom-izbora/) боснійське розслідувальне видання Детектор, засновник «Рибаря» Звинчук прилетів на Балкани з Німеччини, хоча і перебуває у списку санкцій ЄС. Першим пунктом призначення була боснійська столиця Сараєво, звідти через сухопутний кордон він в’їхав до Чорногорії. “Агентство” зазначає, що аеропорт Меммінгена не має міжнародної транзитної зони, таким чином, Звінчук мав пройти паспортний контроль на території Німеччини перед вильотом за межі Шенгенської зони.

Звичнук знімав у Чорногорії відео про проблеми країни через євроінтеграцію, а з чорногорських прикордонників насміхався через те, що його не пробили по базах на кордоні.

У липні Великобританія та Євросоюз запровадили санкції проти керівництва та співробітників пов’язаного з Міноборони РФ Z-каналу «Рибар». У лютому ChatGPT заблокував сітку Z-каналу «Рибар», автори використали її, щоб просувати кремлівські наративи на міжнародну аудиторію. Восени 2024 року влада США призначила нагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про тг-канал «Рибар».

У вересні чеська поліція затримала і після допиту наказала залишити Чехію кореспондента Віталія Чащухіна та оператора Ігоря Долматова, які приїхали до Праги знімати ТГ-каналу «Рибар».

І тепер Чорногорія його просто виганяє, хоча $10 млн. на дорозі не валяються, мабуть, страх спровокувати РФ сильніший. І це ще раз підкреслює, що там чудово розуміють – затриманий пропагандист не приватна особа, а частина державної ідеологічної машини.