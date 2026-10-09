Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц “глибоко обурений” візитом колишнього канцлера Герхарда Шредера до російського диктатора володимира путіна додому для святкування дня народження російського президента цього тижня. Про це повідомив у п’ятницю речник німецького уряду, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що Шредер, який обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 рік, зазнав критики в Німеччині та за кордоном через свої зв’язки з російським бізнесом і путіним — зв’язки, що збереглися попри вторгнення москви в Україну у 2022 році та подальші хвилі західних санкцій.

“Лише путін несе відповідальність за війну в Україні. Його накази є причиною невимовних страждань, жертв серед цивільного населення, розбитих сімей, загиблих і поранених, — заявив речник. — Канцлер вважає… абсолютно аморальним те, що пан Шредер відвідав таке святкування”.

У четвер російському диктатору володимиру путіну виповнилося 74 роки.

82-річний Шредер та його дружина Со-Йон Шредер-Кім, яка іноді займається його комунікаціями, не одразу відповіли на запити агентства Reuters про коментар.

Цей візит також викликав критику з боку членів Соціал-демократичної партії (СДПН), до якої належить Шредер.

Співголова партії Ларс Клінгбайль, який також обіймає посаду міністра фінансів Німеччини в коаліції під керівництвом консерваторів (на чолі з Мерцем), назвав цей крок “цілковито неприйнятним” з огляду на страждання, завдані народу України, повідомляє щоденна газета Sueddeutsche Zeitung.

За останні 20 років Шредер отримав низку високих посад у російських компаніях.

Невдовзі після завершення каденції він очолив комітет акціонерів компанії Nord Stream — проєкту газопроводу через Балтійське море під егідою “Газпрому”, який він активно підтримував, перебуваючи на посаді канцлера, а згодом обіймав керівні посади в російській нафтовій компанії “Роснефть”.

Раніше цього року путін заявив, що хотів би бачити Шредера своїм співрозмовником у переговорах щодо нових домовленостей про безпеку в Європі — ідею, яку одразу відкинули Європейський Союз та уряд Мерца. Минулого тижня Шредер увійшов до складу наглядової ради російського ритейлера “Гіперглобус” — дочірньої компанії німецького холдингу Globus, що керує понад 20 супермаркетами в росії.