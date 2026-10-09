У школах, де навчаються учні 7-12 класів, працюватимуть один або два кар’єрні радники. Вони допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією та освітньою траєкторією.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа.

Відповідну норму щодо запровадження кар’єрних радників передбачено у листі Міністерства освіти і науки України.

Щонайменше один педагогічний працівник має консультувати учнів 7-9 класів, а ще один – учнів 10-12 класів.

Отже, у закладах, де навчаються діти обох вікових категорій, працюватимуть щонайменше двоє кар’єрних радників – по одному на кожен освітній рівень.

Залежно від кількості учнів, структури закладу та навантаження школи зможуть залучати додаткових працівників. Також передбачено формування кадрового резерву.

МОН планує організувати навчання майбутніх кар’єрних радників окремо для роботи з учнями базової та старшої школи.

Детальну інформацію про строки й процедуру реєстрації, склад тренерів і перелік установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, міністерство обіцяє надіслати додатково.