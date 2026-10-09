Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Москва та область знаходяться під атакою дронів та малих повітряних куль, працює ППО (ВІДЕО)

Стало відомо, що й літаки Путіна, якими російська урядова делегація поверталася із Туркменістану, не могли приземлитися у Москві через атаку українських БПЛА. Один із бортів перенаправили до Петербурга.

Літаки спеціального льотного загону «Росія», який перевозить Володимира Путіна та інших високопосадовців, не могли приземлитися в Москві через атаку українських безпілотників. Як з’ясували «Важливі історії», за даними Flightradar24, кілька бортів кружляли над Підмосков’ям або робили гаки перед посадкою. Один літак у результаті перенаправили до Петербурга.

Три борти поверталися з Туркменістану, де 9 жовтня завершився візит Путіна. Це Іл-96-300ПУ — так звані літаки судного дня (повітряні пункти управління зі спеціальним зв’язком, що дозволяє керувати країною та армією навіть в умовах ядерної війни). На якому саме борту Путін був цього разу, невідомо.

Два літаки після додаткових маневрів все ж таки сіли у Внуково. Іл-96 з номером RA-96020 вилетів із Туркменбаші о 14:00 та приземлився у Москві о 18:06. Другий борт, RA-96022, вилетів о 14:15 і сів о 18:21.

Третьому «літаку судного дня», RA-96025, сісти в Москві не вдалося. Він вилетів із Туркменбаші о 15:52 і прямував до Внукова, але в результаті його перенаправили до петербурзького Пулкова.

Над Москвою кружляв і ще один президентський літак – RA-96016. Він летів із Петербурга й у результаті приземлився у Внуково о 17:43. Переліт зайняв понад три години.

З Туркменістану також вилетів звичайний пасажирський Іл-96-300 із бортовим номером RA-96018, на якому глава МЗС Сергій Лавров літав до Анкориджа. Він вирушив із Туркменбаші о 17:51 і на момент написання посту все ще намагається приземлитися.

На тлі повідомлень про проблеми з посадкою літаків президентського авіазагону, пов’язаний з офісом Зеленського телеграм-канал Ukraine context, оголосив про початок кампанії з «блокування повітряного простору» Росії. Автори написали, що почали її із запізненням через «прохання деяких партнерів».

Вдень 9 жовтня через атаку БПЛА закрили всі чотири московські аеропорти — Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський. Обмеження почали запроваджувати близько 15:40. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про 15 збитих дронів, що летіли до столиці. Літаки затримували та відправляли на запасні аеродроми. До 18:45 обмеження у всіх чотирьох аеропортах зняли.

Путін провів у Туркменістані два дні, 8 та 9 жовтня. Він брав участь у саміті СНД та Каспійському екологічному саміті, а також зустрівся з президентами Туркменістану та Ірану. Разом з ним до країни приїхали глава МЗС Сергій Лавров, віце-прем’єр Олексій Оверчук та заступник голови адміністрації президента Максим Орєшкін.