Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян провів зустріч із представниками Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, зокрема керівником програми експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS).

Сторони обговорили розвиток українсько-американської співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу, підготовку угоди Drone Deal між Україною та США, а також створення умов для співпраці між оборонними компаніями.

Про це повідомляє пресслужба РНБОУ, передає Інше ТВ.

Окрему увагу приділили розвитку експорту українського озброєння. Давид Алоян повідомив партнерів про пріоритети роботи Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та вдосконалення процедур експорту.

Також Давид Алоян відзначив участь українських компаній у програмах міністерства оборони США, зокрема Drone Dominance.

«Це виводить партнерство між нашими країнами на новий рівень. Вдячні Сполученим Штатам за довіру. Зі свого боку, Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного партнерства, як на рівні держав, так і серед оборонних компаній», — зазначив Давид Алоян.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна підписала Drone Deal із Фінляндією