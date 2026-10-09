У Чорногорії разом зі дружиною затримали z-воєнкора та автора каналу «Рибар» Михайла Звінчука.

У 2024 році Держдеп США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про Звінчука та проєкт «Рибарь» через їхні спроби втручання в американські вибори та роботу на російську воєнну машину.

Цікаво, що перед тим він вихвалявся, як обійшов лопуза-прикордонника, який не пробив його по базах.

Операцію із затримання проводить чорногорська поліція у співпраці з Агентством національної безпеки країни. Вона спрямована на «припинення гібридної діяльності» мережі каналів, яку британська та американська влада пов’язують із поширенням кремлівської пропаганди та операціями іноземного інформаційного впливу.

Держдепартамент США ще в 2024 році оголосив нагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про «російських суб’єктів, які мають шкідливий вплив і прагнуть втрутитися у вибори до США». Серед цих «суб’єктів» був Михайло Звінчук.

Михайло Звінчук – колишній співробітник прес-служби Міноборони Росії. Телеграм-канал «Рибар» (зараз у нього понад 1,5 мільйона передплатників) він створив разом із колегою Денисом Щукіним. Видання The Bell писало, що до фінансування телеграм-каналу був причетний Пригожин.

Звінчук перебуває під санкціями Європейського Союзу з червня 2023 року. У рішенні Ради ЄС зазначено, що, окрім управління каналом «Рибар», він входив до складу робочої групи, створеної президентом РФ Володимиром Путіним для координації дій, пов’язаних із війною в Україні. Європейський Союз пов’язує його з поширенням дезінформації та пропаганди на підтримку Кремля.

Британська влада визначила мережу «Рибар» як учасника російських операцій із маніпулювання інформацією за кордоном та втручання в демократичні процеси. За даними британської сторони, діяльність мережі частково координується Адміністрацією президента РФ, фінансування забезпечує російська державна корпорація «Ростех», а її співробітники співпрацюють із представниками російських спецслужб.

ВПЛИВ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

Уряд Великої Британії також зазначає, що, окрім публікації військової аналітики, «Рибар» використовує анонімні медіаакаунти, псевдодослідження та контент, створений штучним інтелектом, для впливу на громадську думку та просування наративів, вигідних Кремлю. У липні 2026 року Велика Британія запровадила додаткові санкції проти осіб, пов’язаних із цією організацією, у межах заходів протидії російським інформаційним операціям.

Розширення діяльності «Рибара» за межі Росії — зокрема на Західні Балкани — привернуло особливу увагу західних безпекових та аналітичних кіл.

Згідно з аналізом американського Інституту вивчення війни (ISW), проведеним у листопаді 2024 року, Звінчук розповідав про міжнародну мережу, що охоплює понад 250 комунікаційних каналів 28 мовами, а також про створення медіашкіл у Сербії, Боснії і Герцеговині та Киргизстані. Аналітики розглядають таку діяльність у ширшому контексті зусиль Москви з посилення свого інформаційного впливу за межами країни через медіа та цифрові платформи, особливо в державах, що перебувають у зоні геополітичної напруженості та де стикаються інтереси різних міжнародних гравців.

У межах програми «Винагорода за правосуддя» (Rewards for Justice) Державний департамент США публічно назвав імена кількох осіб, пов’язаних із мережею «Рибар», вказавши на підозри щодо її причетності до операцій із впливу на іноземні держави.

Саме через міжнародний характер цієї організації та її зв’язки зі структурами, які країни Заходу пов’язують із російською розвідкою та пропагандою, діяльність мережі «Рибар» перебуває в полі зору спецслужб багатьох країн. Операція, проведена сьогодні вранці поліцією Чорногорії та Агентством національної безпеки (ANB), порушує питання щодо масштабів потенційної діяльності цієї мережі в країні, її організаційної структури, джерел фінансування та можливих зв’язків із закордонними центрами впливу.