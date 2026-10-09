Сьогодні, 9 жовтня, Нобелівську премію миру отримала Наві Піллей — експрезидентка Міжнародного трибуналу щодо Руанди.

Про це повідомили під час визначення лауреатів Нобелівської премії.

Наванетхем (Наві) Піллей — південноафриканська юристка, яка обіймала посаду верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини з 2008 по 2014 рік, передає Суспільне.

Наві Піллей була головою міжнародного кримінального трибуналу з Руанди з 1999 по 2003 роки. Саме під її головуванням суд встановив прецедент, що зґвалтування є формою геноциду та злочином проти людяності.

Нобелівську премію миру вручає спеціальний комітет, який визначає парламент Норвегії.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиційна діячка та політикиня Марія Коріна Мачадо.

Кілька днів назад Трамп знову заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, бо врятував світ від знищення.

МЗС Ізраїлю обрушилося з критикою на нову лауреатку Нобелівської премії миру. Нагадаємо, Піллей очолювала комісію ООН, яка звинуватила Ізраїль у геноциді у секторі Газа. Ізраїль категорично відкидає ці висновки.

У заяві ізраїльського МЗС, Наві Піллей звинуватили у брехні, ненависті та поширенні наклепу проти Ізраїлю.

Автори назвали звинувачення Ізраїлю в геноциді «найбільшою брехнею XXI століття», а присудження Піллей Нобелівської премії використанням престижної нагороди для легітимізації антиізраїльських упереджень.

“Тепер, коли Нобелівський комітет нагородив найбільшу брехню XXI століття, Йозеф Геббельс напевно аплодує з пекла”, – йдеться у заяві.