У січні – вересні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплачено майже 9,9 млрд грн податків і зборів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження збільшилися на 1,7 млрд гривень.

Стабільне зростання надходжень до місцевих бюджетів є свідченням відповідального ставлення роботодавців до виконання своїх податкових зобов’язань, поступової легалізації трудових відносин, а також якісного адміністрування та відкритої взаємодії з бізнесом.

У розрізі податків за 9 місяців поточного року найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб та платники єдиного податку.

Зокрема, місцеві скарбниці отримали 6,9 млрд грн ПДФО (питома вага в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів 69,4 відс.) та 1,5 млрд грн єдиного податку (15,6 відс.), що сплатили суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів – плата за землю (9,2 відс.) – 915,2 млн гривень.

Своєчасна та повна сплата податків – ключ до фінансової стабільності місцевих бюджетів. Саме надходження до місцевих скарбниць дозволяють органам місцевого самоврядування забезпечувати стабільне функціонування інфраструктури, надавати якісні соціальні послуги, підтримувати освітні, культурні та медичні заклади, а також реалізовувати важливі регіональні ініціативи. Разом переможемо! Слава Україні!

Головне управління ДПС у Миколаївській області.