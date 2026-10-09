Вночі був атакований дата-центр «Яндекса» в Калузі. З’явились перші наслідки – за даними росЗМІ, кілька модулів дата-центру повністю виведені з ладу.

У компаній Fire Point підтвердили, що саме дрони FP-1 уразили дата-центр «Яндекс ДЦ Калуга», розташований в індустріальному парку «Грабцево» Калузької області РФ.

-Проєктна потужність об’єкта становить 63 МВт, що робить його найбільшим дата-центром компанії.

Внаслідок влучань декілька модулів дата-центру було повністю виведено з ладу.

Станом на 2026 рік компанія «Яндекс» має п’ять великих дата-центрів, два з яких вже зазнали атак Сил оборони України.