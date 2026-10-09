Про те, що саме в Ухті НПЗ був уражений дронами Ан-196 RS, які летять близько 2500 кілометрі, повідомив президент Зеленський.

-Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську – один зі значних заводів, – а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Ціль в Ухті була уражена дронами Ан-196 RS, які летять близько 2500 кілометрів, а напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6 (модифіковані FP-1). Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно. Було також ураження чергового дата-центру – дзеркальна наша відповідь. Важлива влучність наших воїнів. Слава Україні!