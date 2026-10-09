Миколаївські слідчі поліції повідомили про підозру директорці підприємства та посадовцю за 61 млн гривень збитків державі.

53-річну директорку підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час виконання робіт із реконструкції об’єкта критичної інфраструктури, а 58-річного службовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області – у службовій недбалості.

Фігурантка, знаючи фактичну вартість використаного матеріалу, упродовж березня 2024 – серпня 2025 років вносила до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про його вартість. Натомість посадовець, уповноважений приймати виконані роботи та підписувати відповідні документи, не забезпечив належної перевірки їхнього обсягу, вартості та відповідності умовам договору і проєктно-кошторисній документації.

У результаті протиправних дій директорки підприємства та неналежного виконання службових обов’язків посадовцем державному бюджету завдано збитків на суму понад 61 мільйон гривень.

Директорці товариства слідчі поліції повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також у видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Посадовцю Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.