В іркутській області росії оголосили про скасування карантину, який запровадили після загадкової смерті співробітниці протичумного інституту. Місцева влада запевняє, що небезпеки немає, хоча Всесвітня організація охорони здоров’я досі не отримала достатньо інформації для оцінки ризиків, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Губернатор іркутської області ігор кобзєв заявив, що фахівці росспоживнагляду завершили перевірки та не виявили небезпечних патогенів. За його словами, майже 5 000 лабораторних досліджень не підтвердили наявності небезпечних інфекцій.

Карантин знято. Працюємо у звичному режимі – оголосив губернатор.

Причиною карантину стала смерть 28-річної лаборантки Дар’ї Шипілової, яка працювала в іркутському протичумному інституті. Офіційно російська влада назвала причиною пневмонію невстановленого походження, тоді як низка джерел повідомляла про можливе зараження чумою.

Після інциденту ізолювали близько 200 контактних осіб, закрили на карантин кілька медичних закладів, а на місцевому алюмінієвому заводі запровадили масковий режим.

Водночас глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що організація досі не має повної картини подій в іркутській області, тому не може всебічно оцінити ризики. ВООЗ також очікує пояснень щодо повідомлень про можливий другий випадок загадкової пневмонії.

росспоживнагляд заперечує інформацію про другого хворого. Однак остаточної відповіді на питання, що саме спричинило смерть співробітниці протичумного інституту, російські посадовці досі не надали.