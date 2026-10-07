Український інститут національної пам’яті розпочав пошукові роботи в селі Ласков Люблінського воєводства. Фахівці намагаються встановити місця поховання українців, які загинули там у березні 1944 року під час Другої світової війни.

Про це повідомляє Українська служб «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

За даними УІНП, 10 березня 1944 року внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських загинули понад 300 цивільних мешканців села. Українські та польські історики встановили імена 327 загиблих. Водночас деякі дослідники називають цифру близько 350 жертв. Остаточну кількість планують уточнити за результатами подальших історичних та пошукових робіт.

Дослідження проводять у межах домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань.

Люблінський воєводський консерватор пам’яток Даріуш Копчовський підтвердив, що кілька тижнів тому надав дозвіл на археологічні дослідження на території православного кладовища в Ласкові.

Водночас остаточно невідомо, чи поховані там останки загиблих українців. Саме це і мають встановити фахівці.

До робіт також планують залучити представників польського Інституту національної пам’яті та служб охорони пам’яток Люблінського воєводства.

Як повідомляло Інше ТВ, Україна систематично видає дозволи на проведення ексгумаційних та пошукових робіт у місцях пам’яті, однак сама місяцями чекає на аналогічні рішення від варшавської сторони