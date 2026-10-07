Серед європейців чехи та литовці найчастіше почуваються комфортно на роботі.
Як показало масштабне дослідження Європейського агентства з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA), у Чехії та Литві дві третини співробітників почуваються захищеними від постійних палаючих дедлайнів та надмірного пресингу з боку керівництва.
Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.
Слідом за ними йдуть Ірландія та Швейцарія, де лише 35% скаржаться на надто високий темп роботи та нестачу часу. На протилежному кінці шкали ментального благополуччя на роботі опинилася Греція з її 57% виснажених співробітників, а також Люксембург, Франція та Нідерланди, де на навантаження скаржиться більше половини людей, які працюють.
Найщасливіше у плані корпоративної справедливості почуваються в Латвії — там лише 16% співробітників вважають, що їх недооцінюють. У середньому ж по Євросоюзу третина людей говорить про туманні кар’єрні перспективи та нестачу уваги до їхньої праці, причому найсильніше ця образа виражена у греків, французів та швейцарців.
Щодо доброзичливої атмосфери в колективі, то тут немає рівних Ісландії, де на погану комунікацію та токсичність колег скаржаться лише 16% опитаних, а також Болгарії, Італії та Румунії (18%), тоді як у Фінляндії та Швейцарії – цілих 42%.
Тим не менш, більшість європейців тепер можуть відверто поговорити зі своїм керівництвом. У середньому 58% співробітників стверджують, що їм комфортно обговорювати ментальні проблеми з начальством, а у Фінляндії та Швеції цей рівень довіри взагалі досягає значних 80%. Найменше керівникам готові відкритися в Угорщині, де на такий крок вирішуються лише 32% працівників, а в середньому близько половини європейців все ще побоюються, що визнання депресії може зашкодити їх кар’єрі.
Лідером у корпоративних програмах підтримки стала Данія, де безкоштовну психологічну допомогу та консультації для співробітників оплачують рекордні 78% роботодавців. Зовсім трохи від неї відстає Фінляндія з показником у 73%, тоді як на Кіпрі, у Болгарії та Греції порятунок потопаючих поки що залишається особистою справою самих співробітників, а психологічна підтримка доступна лише приблизно чверті працівників.
Частина вини за стрес лежить на нових технологіях. Для третини опитаних гаджети та софт перетворилися на невидимих наглядачів, які диктують шалений темп, причому найчастіше з цим стикаються фрілансери та водії, які працюють через цифрові платформи.
Як повідомляло Інше ТВ, Війна та хронічний стрес змінюють роботу пам’яті. Що робити?