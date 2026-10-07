Серед європейців чехи та литовці найчастіше почуваються комфортно на роботі.

Як показало масштабне дослідження Європейського агентства з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA), у Чехії та Литві дві третини співробітників почуваються захищеними від постійних палаючих дедлайнів та надмірного пресингу з боку керівництва.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Слідом за ними йдуть Ірландія та Швейцарія, де лише 35% скаржаться на надто високий темп роботи та нестачу часу. На протилежному кінці шкали ментального благополуччя на роботі опинилася Греція з її 57% виснажених співробітників, а також Люксембург, Франція та Нідерланди, де на навантаження скаржиться більше половини людей, які працюють.

Найщасливіше у плані корпоративної справедливості почуваються в Латвії — там лише 16% співробітників вважають, що їх недооцінюють. У середньому ж по Євросоюзу третина людей говорить про туманні кар’єрні перспективи та нестачу уваги до їхньої праці, причому найсильніше ця образа виражена у греків, французів та швейцарців.

Щодо доброзичливої ​​атмосфери в колективі, то тут немає рівних Ісландії, де на погану комунікацію та токсичність колег скаржаться лише 16% опитаних, а також Болгарії, Італії та Румунії (18%), тоді як у Фінляндії та Швейцарії – цілих 42%.

Тим не менш, більшість європейців тепер можуть відверто поговорити зі своїм керівництвом. У середньому 58% співробітників стверджують, що їм комфортно обговорювати ментальні проблеми з начальством, а у Фінляндії та Швеції цей рівень довіри взагалі досягає значних 80%. Найменше керівникам готові відкритися в Угорщині, де на такий крок вирішуються лише 32% працівників, а в середньому близько половини європейців все ще побоюються, що визнання депресії може зашкодити їх кар’єрі.

Лідером у корпоративних програмах підтримки стала Данія, де безкоштовну психологічну допомогу та консультації для співробітників оплачують рекордні 78% роботодавців. Зовсім трохи від неї відстає Фінляндія з показником у 73%, тоді як на Кіпрі, у Болгарії та Греції порятунок потопаючих поки що залишається особистою справою самих співробітників, а психологічна підтримка доступна лише приблизно чверті працівників.

Частина вини за стрес лежить на нових технологіях. Для третини опитаних гаджети та софт перетворилися на невидимих ​​наглядачів, які диктують шалений темп, причому найчастіше з цим стикаються фрілансери та водії, які працюють через цифрові платформи.

Як повідомляло Інше ТВ, Війна та хронічний стрес змінюють роботу пам’яті. Що робити?