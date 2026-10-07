Викрили протиправну діяльність фігурантів слідчі Вознесенського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ та процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік та 23-річна жінка за попередньою змовою розробили схему незаконного збагачення. Фігуранти відстежували у мережі оголошення про продаж генераторів, мотоциклів, мопедів, мотоблоків та автокомпресорів, копіювали фото реальних товарів, після чого розміщували їх на спеціально створених акаунтах на різних маркетплейсах, видаючи за власні.

Коли знаходився покупець, спілкування переводили з платформи оголошень у месенджер. Потенційним потерпілим надсилали знімки обраного ними товару, а також зображення нібито вже запакованої покупки, створюючи враження, що товар насправді є в наявності та готується до відправлення. Після цього зловмисники вимагали від покупців повну оплату вартості товару. Однак після отримання коштів фігуранти повідомляли покупцеві про нібито технічний збій під час оплати та переконували повторно здійснити платіж. Таким чином змушували потерпілих перерахувати кошти ще раз.

Задля конспірації своєї діяльності зловмисники використовували різні абонентські номери мобільних операторів, під час спілкування з потерпілими називалися вигаданими іменами або псевдонімами, залучали сторонніх осіб, не обізнаних про злочинну діяльність задля використання їхніх банківських карткових рахунків.

За такими схемами зловмисники заволоділи загалом понад 1,7 мільйонів гривень довірливих громадян. Отримані від шахрайських дій кошти ділили між собою та розпоряджались ними на власний розсуд.

Розуміючи, що їхня злочинна діяльність може бути викрита правоохоронцями, завчасно втекли за кордон.



Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання зловмисників, у ході яких вилучили речові докази.

Нині правоохоронці довели причетність фігурантів до 96 таких фактів шахрайських дій.

Нині слідчі, за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури, повідомили зловмисникам заочно про підозру за скоєнні злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у міжнародний розшук з метою їх затримання та подальшої екстрадиції.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів на території країни.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві шахраї переобладнали орендовану квартиру під call-центр (ФОТО)