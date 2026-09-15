Фігуранти облаштували орендовану квартиру під офіс, де телефонували потенційним жертвам, представляючись співробітниками служби безпеки банківських установ. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування, в рамках якого поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до злочинної оборудки.

Як пише поліція Миколаївської області, викрили протиправну діяльність фігурантів слідчі та оперативники карного розшуку Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам Миколаївщини Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Миколаєва.

Правоохоронці встановили, що незаконну діяльність фігуранти організували в орендованій квартирі, яку переобладнали під call-центр. Там зловмисники телефонували громадянам із різних абонентських номерів та представлялися працівниками служб безпеки банків. Під приводом посилення безпеки онлайн-банкінгу та нібито захисту від шахраїв, фігуранти запевняли людей, що їхні заощадження під загрозою.

Надалі переконували переказати гроші на так званий «резервний банківський рахунок». Насправді ж кошти після такого переказу опинялися на підконтрольних картках зловмисників.

В рамках проведення слідчих дій правоохоронці встановили трьох фігурантів, які були залучені до роботи call-центру.

Під час санкціонованого обшуку за місцем функціонування офісу поліцейські вилучили 23 мобільних телефони, комп’ютерні пристрої, п’ять ноутбуків, зарядні станції та інші речові докази.

Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, повне коло потерпілих та розмір завданих їм збитків.

Поліцейські нагадують: працівники банківських установ не телефонують із вимогами переказати кошти на резервний, безпечний чи інший рахунок. У разі отримання подібного дзвінка не повідомляйте стороннім особам дані банківської картки, паролі, коди з SMS-повідомлень та не здійснюйте грошових переказів за вказівками незнайомців.