Про це президент Зеленський повідомив за результатами Ставки.

-Провів Ставку. Серед ключових питань – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значущими мішенями для російських ударів.

Чіткі доповіді розвідок: зафіксували, на що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ та збільшимо обсяг закупівель – контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту.

Доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Дякую всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою.

Був звіт і по спроможностях Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання: важливо, щоб підтримка партнерів для УЗ зберігалась і також щоб державні банки підтримали УЗ. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях, і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених обʼєктів критичної інфраструктури – деталі непублічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи Ставки. Слава Україні!