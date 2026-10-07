Учора війська рф продовжили атакувати область ударними БпЛА. Виникли три пожежі, які ліквідували вогнеборці. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це 7 жовтня повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Стосовно інших епізодів: під час спроби самотужки загасити пожежу в житловому будинку у с. Козирка Радісносадівської ТГ Миколаївського району отримав опіки господар, чоловік 1967 р.н. Медики госпіталізували його до опікового відділення лікувального закладу. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу на площі 40 кв. м.

Ще одну пожежу площею 150 кв. м загасили вогнеборці на території одного з об’єктів у Миколаєві.

Три незначні займання у приватному секторі зареєстровані у Врадіївській ТГ Первомайського району, Чорноморській ТГ Миколаївського району та м. Нова Одеса.

Пожежі сухостою та сміття загасили вогнеборці на відкритих територіях у Чорноморській, Сухоєланецькій, Коблівській ТГ Миколаївського району, Мигіївській ТГ Первомайського району та м. Миколаєві.

Причини пожеж встановлюються.

Від ДСНС залучались понад 50 співробітників, 13 одиниць техніки, відділення місцевих пожежних охорон.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині одна з семи пожеж за позаминулу добу була спричинена російським обстрілом