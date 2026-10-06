За минулу добу підрозділи ДСНС Миколаївщини ліквідували 7 пожеж в області.

Одну з них — пожежу сухостою на відкритій території Миколаївського району площею 2 га — спричинив російський обстріл, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

В інших випадках горіли суха трава, пластикові сміттєві контейнери у Миколаєві та Миколаївському районі.

У Бузькій ТГ Вознесенського району рятувальники ліквідували пожежу даху будинку, що не експлуатується. Площа горіння склала 40 кв. м.

У Миколаєві сусіди вчасно помітили підгорання їжі на плиті в одній із квартир дев’ятиповерхівки та самостійно загасили його.

На місце прибули рятувальники. Вогнеборці провітрили квартиру та сходову клітину, а також поспілкувалися з господарем помешкання й нагадали основні правила пожежної безпеки.

Від ДСНС залучалися 28 співробітників та 7 одиниць техніки. В одному з епізодів працювала місцева пожежна охорона.

Як повідомляло Інше ТВ, Із 8 пожеж на Миколаївщині за позаминулу добу дві спалахнули внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву