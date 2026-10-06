В Одеській області заборонили перебування на узбережжі Чорного моря. Особливий режим охопив пляжні зони, затоки та внутрішні морські води в їхніх межах. Причиною назвали високу загрозу для життя людей через збройну агресію Росії.

Про це повідомляє пресслужба Подільської міської територіальної громади (Одеська область).

Заборону запровадив спільний наказ начальника Одеської обласної військової адміністрації та командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса», який опублікували 5 жовтня.

На визначених територіях не можна перебувати й пересуватися, заходити та виходити, а також в’їжджати й виїжджати на транспорті. Заборона стосується громадян України, іноземців і осіб без громадянства. Новий наказ скасував документ від 11 червня 2026 року, який встановлював особливий режим на окремих територіях області. Раніше людям дозволяли відвідувати частину пляжів. Переліку відкритих пляжів у новому наказі немає.

Доступ дозволили військовим Збройних сил України, Держспецтрансслужби, Національної гвардії та Держприкордонслужби. Доступ зберегли також правоохоронці, співробітники СБУ, Державної міграційної служби та ДСНС, а ще екстрена медична допомога. Військові можуть перебувати на цій території за погодженням із комендантом.

Власники приміщень і земельних ділянок на цих територіях повинні дотримуватися встановлених обмежень. Якщо вони знайдуть міни, снаряди чи інші підозрілі предмети, повинні негайно повідомити ДСНС або поліцію.

Районні адміністрації разом із місцевою владою мають поінформувати жителів про наказ, пояснити його вимоги й стежити за виконанням. Координувати патрулі доручили коменданту Одеської області.

Патрульні можуть перевіряти документи й перепустки, оглядати речі, транспорт і багаж, затримувати порушників та передавати їх поліції. Вони також мають право тимчасово обмежувати перебування людей і рух транспорту на окремих ділянках, застосовувати фізичну силу, спецзасоби й зброю відповідно до закону.