Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що з 1 жовтня 2026 року роботодавці подаватимуть новий Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю (Звіт).

Нову форму Звіту затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2026 року № 453, який набрав чинності 25 вересня 2026 року. Документ визначає порядок звітування платників у період, коли адміністрування внеску здійснюють податкові органи.

Хто має подавати Звіт?

Звіт подають роботодавці та платники внеску.

Роботодавцями вважаються юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, фізичні особи – підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), контракту на проходження службу або на інших умовах, передбачених законодавством, крім цивільно-правових договорів, та несуть відповідальність за підприємство та/або установу для цілей Закону № 875.

Платниками внеску є роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників у календарному кварталі становить 8 і більше осіб та які у цьому кварталі не виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Куди та коли подавати?

Звіт подається до податкового органу за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.

Водночас для Звітів за звітні періоди 2026 року встановлено перехідний порядок. Оскільки наказ № 453 набрав чинності 25 вересня, а форму введено в дію з 1 жовтня 2026 року, Звіти за І – ІІІ квартали 2026 року потрібно подати не пізніше 9 листопада 2026 року.

Якщо за цими Звітами визначено суму внеску до сплати, її необхідно перерахувати не пізніше 19 листопада 2026 року.

Як подати Звіт?

Передбачено два способи:

– в електронній формі – засобами електронного зв’язку. Для цього використовується форма J/F0500701: J – для юридичних осіб, F – для фізичних осіб;

– на папері – особисто або поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення до податкового органу за місцем обліку. При надсиланні поштою відправлення потрібно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до завершення граничного строку подання.

На що звернути увагу при заповненні?

Для роботодавців, які подають Звіт без нарахування внеску, окремі рядки форми не заповнюються: у разі подання в електронній формі вони залишаються порожніми, а в паперовій – у них проставляються прочерки.

Платники внеску заповнюють відповідні розділи Звіту на загальних підставах.

Окрему увагу під час розрахунку внеску слід звернути на період дії воєнного стану. Закон № 4219-IX передбачає пільговий розмір внеску – 50 відсотків від розрахованої суми на період від початку дії воєнного стану і до останнього дня останнього місяця кварталу, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано.

Детальні роз’яснення щодо заповнення окремих рядків Звіту, застосування формул та приклади розрахунку внеску ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/1053827.html.

Таким чином, Звіти за І та/або ІІ квартали 2026 року подаються протягом 40 календарних днів після закінчення ІІІ кварталу 2026 року – не пізніше 9 листопада 2026 року.

Тобто роботодавцям / платникам внеску необхідно врахувати такі умови:

– якщо внесок не нараховується – Звіт потрібно подати у зазначений 40-денний строк;

– якщо внесок нараховується – Звіт також подається у цей строк, а нарахований внесок необхідно повністю сплатити протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання Звіту.

Якщо ці вимоги виконані, штрафні санкції та пеня за Звітами за І та/або ІІ квартали 2026 року не застосовуються.

Водночас надалі за порушення строків подання звітності або сплати внеску законодавством передбачена фінансова відповідальність.

Зокрема:

– за несплату або несвоєчасну сплату внеску – штраф 7 відсотків своєчасно не сплаченої суми;

– за донарахування несвоєчасно нарахованого внеску – 10 відсотків донарахованої суми за кожний звітний період, але не більше 50 відсотків суми донарахованого внеску;

– за неподання, несвоєчасне подання або подання звітності не за встановленою формою – штраф 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня – 0,1 відсотка суми недоплати за кожен день прострочення.

Довідково! Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Закон України від 15.01.2025 № 4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю».

Наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2026 № 453, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.09.2026 за № 1217/46611.