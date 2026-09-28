Колишній голова Національного банку України і колишний віцепрем’єр-міністр українського уряду часів Януковича Сергій Арбузов став депутатом російського парламенту за результатами вересневих виборів.

Про це пише УНІАН.

Як повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник апарату фракції “Справедливая Россия” Руслан Татарінов, до оновленого складу фракції у Держдумі з-поміж інших увійде “Сергій Арбузов, який не підтримав режим Зеленського на Україні”.

Хто такий Сергій Арбузов

Сергій Арбузов народився в 1976 році у Донецьку. Обіймав ключові державні посади в Україні за часів президентства Віктора Януковича. З 23 грудня 2010 року по грудень 2012 він був головою Національного банку України. У грудні 2012 його призначили першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Після відставки Азарова 28 січня 2014 Арбузов виконував обов’язки прем’єр-міністра України до 27 лютого 2014, коли Верховна Рада затвердила новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком.

Після Революції Гідності Арбузов залишив Україну і виїхав до Росії. З 22 квітня 2014 року він перебуває в розшуку МВС України як підозрюваний за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) – зокрема, у зв’язку з фінансуванням телеканалу БТБ (Банківське телебачення). Арбузова також виключили з Партії регіонів.

Після втечі Арбузов критикував нову українську владу. Він також наголошував на необхідності переговорів з Росією, критикував “антиросійську істерію” та заходи київської влади щодо Донбасу.

Після втечі Арбузов оселився в Росії (в елітному районі “Рубльовка” в Москві). Він очолив асоціацію “Центр досліджень економічного та соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної і Східної Європи” (RESCUE), створену 2014 року в Санкт-Петербурзі, і як запрошений експерт брав участь у ток-шоу на російському телебаченні, де критикував політику нової української влади. З 2014 року перебуває під санкціями ЄС, а з 2025-го і під українськими.

На виборах до Державної думи 2026 року Арбузов очолив регіональну групу №5, що охоплює усі окуповані регіони України.

Як повідомляло Інше ТВ, Ексвіцепрем’єр України Арбузов, який втік після Революції Гідності, балотуватиметься до Держдуми рф