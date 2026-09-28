Польща та Литва готують міжнародний план евакуації населення на випадок серйозної кризи або військової загрози, який у разі потреби дозволить вивезти через польський кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії. Тривають спільні навчання.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Про роботу над планом повідомив голова Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вілмантас Віткаускас. За його словами, представники двох країн зараз аналізують діючі процедури, логістику та інфраструктурні можливості. Детальний план буде підготовлено після укладення відповідної угоди між Польщею та Литвою.

Литва перевіряє роботу національної системи мобілізації

Підготовка ведеться в рамках навчань «Купол Вітіса 2026», що розпочалися 25 вересня в Литві, мета яких — перевірити готовність країни до переходу на мобілізаційний режим та роботу в умовах кризового або воєнного стану.

Навчання триватимуть до 3 жовтня. Одним із практичних елементів є перевірка процедур евакуації населення.

У них беруть участь близько 3 тисяч чиновників, співробітників силових структур, представників органів місцевого самоврядування, приватних компаній та неурядових організацій, а також близько тисячі волонтерів.

До Литви прибула також делегація представників різних польських відомств.

Під час навчань перевіряються, зокрема, системи оповіщення мешканців, організація пунктів збору та реєстрації, транспортування та переміщення евакуйованих у різні регіони. Польща бере участь у заходах, пов’язаних із підготовкою транскордонної евакуації.

Литовська влада наголошує: йдеться про підготовку процедур на випадок кризових ситуацій, а самі навчання мають навчальний характер. Вони не означають, що влада очікує безпосередньої загрози.

Стратегічне значення Сувалкського коридору

Особливе місце у плануванні посідає Сувалкський коридор — ділянка території, що з’єднує Польщу та Литву, країни Балтії з рештою країн НАТО та Європейського Союзу.

Саме через нього проходять найважливіші сухопутні шляхи сполучення між Литвою та Польщею. У разі серйозної кризи інфраструктура цього регіону матиме ключове значення як для пересування військ і доставки постачання, так і для евакуації цивільного населення.

«Сувалкський коридор має величезне значення як у військовому, так і в логістичному плані», — підкреслив Віткаускас. За його словами, участь Польщі в навчаннях є особливо важливою.

Підготовка до прийому евакуйованих

Польща також готується до можливого прийому людей, евакуйованих і з інших країн Балтії.

У вересні представники Литви та Латвії здійснили до Польщі ознайомчий візит, присвячений, зокрема, питанням масової евакуації, захисту населення та організації прийому й розміщення евакуйованих.

У переговорах брали участь представники польських служб і відомств, відповідальних за безпеку та цивільний захист.

Литва ще раніше підготувала власний план евакуації мешканців на випадок військової загрози або великої кризи. Одна з основних евакуаційних трас із Вільнюса веде в бік польського кордону.

Влада Підляського воєводства готує регіон до виконання функції транзитного коридору для евакуації мешканців країн Балтії. У разі серйозної загрози він дасть змогу перетинати кордон людям, евакуйованим не лише з Литви, а й з Латвії та Естонії.

Як повідомляло Інше ТВ, “Ми дамо відсіч… ми будемо битися”, – у Литви є план евакуації, але здаватись вона не збирається