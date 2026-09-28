Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали:
особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб
танків – 12 385 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.
артилерійських систем – 50 477 (+49) од.
РСЗВ – 2 165 (+2) од.
засоби ППО – 1 679 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 774 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.
крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.
спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.
Дані уточнюються.