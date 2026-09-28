У ніч на 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, ТОТ Донецької та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!