У Краснодарському краї, за попередньою інформацією, атакована та горить нафтобаза «Едельвейс-95».

Як повідомляє видання ASTRA, у ніч на 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської повідомили про прольоти дронів і численні вибухи в районі залізниці.

Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, стало ясно, що горить нафтобаза краснодарської компанії ТОВ «Едельвейс-95», яка займається оптовою торгівлею нафтопродуктами.

ТОВ «Едельвейс-95»:

основна діяльність – оптові поставки дизельного палива (Євро-5) та бензину (АІ-92, АІ-95, АІ-100).

Об’єм нафтобази: 4500 кубічних метрів. Також вона має власний залізничний глухий кут для відвантаження та прийому палива.

На сайті компанії сказано, що “Едельвейс-95” займається продажем палива вже 30 років і закуповує продукцію безпосередньо у найбільших російських НПЗ. Також зазначається, що власна нафтобаза «забезпечує оперативний доступ до всього асортименту продукції та дозволяє здійснювати відвантаження протягом одного робочого дня».