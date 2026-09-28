Жителі Миколаєва, які отримали поранення, опіки або рубці внаслідок війни, можуть безкоштовно пройти лікування та зовнішню реабілітацію в межах проєкту “Неопалимі”.

Програма допомагає військовим, ветеранам і цивільним із поствійськовими травмами, опіками, рубцями та деформаціями. Наразі лікування доступне вже у 17 областях України, а до проєкту долучилися вже 32 клініки в різних регіонах. Отримати допомогу можна незалежно від того, де саме людина зараз проживає.

Рубець після поранення – це не лише питання зовнішнього вигляду. Він може стягувати шкіру, обмежувати рухи, спричиняти біль і свербіж, впливати на роботу суглобів та якість повсякденного життя. Тому лікування наслідків поранення є частиною фізичного та функціонального відновлення.

За понад чотири роки роботи “Неопалимих” близько 350 військових і ветеранів та 150 цивільних уже пройшли лікування або продовжують його в межах проєкту.

“Колись я навіть неповноцінно згинав долоню у кулак. Зараз усе значно краще. У “Неопалимих” я мав можливість обрати клініку, до якої мені зручно добратися під час служби. Компетентність, ввічливість, турбота – тут це ключові догми”, — розповідає військовослужбовець Святослав Янушко, який завершив лікування в межах проєкту.

Ще один учасник програми – боєць бригади “Азов” Євгеній Пугач. Третє поранення він отримав у травні 2024 року, після чого звернувся до “Неопалимих”.

“Рани затягнуться. Біль тимчасовий. То було моє третє поранення, і воно на якийсь час заганяло мене у рамки. Але не ми маємо пристосовуватися до загалу – суспільство має звикати, що є люди після поранень”, – говорить Євгеній Пугач.

Окрім медичного лікування, учасники проєкту можуть отримати психологічну, юридичну та профорієнтаційну підтримку.

Військовослужбовець Олександр через рік після отриманого повранення із щирою посмішкою радить тим, хто проживає схожий досвід:

“Триматися, берегти себе, вірити в найкраще і в першу чергу памʼятати, що поки сам не почнеш діяти, ніхто за тебе то не зробить. Потрібно цікавитися. Дуже багато є різних програм, різних рішень. Просто малопоінформовані люди – інформацію доводиться збирати самим по крупинках”.

Для людини після поранення відновлення може бути тривалим процесом, який не завершується разом із загоєнням рани. Лікування може допомогти повернути рухливість, зменшити фізичний дискомфорт і поступово повернутися до звичного життя.

Якщо ви або ваші близькі маєте рубці, наслідки опіків або інші травми, отримані внаслідок війни, заповнюйте реєстраційну форму за посиланням.