Премʼєр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю для телемарафону «Єдині новини» розповів про діру у бюджеті, про те, що плани з підготовки у регіонах не виконані, про що це означає.

-Дефіцит потреб оборонного бюджету становить 27 млрд доларів. Уряд і всі органи влади працюють над тим, щоб забезпечити необхідне фінансування.

Частину цієї суми — а саме близько 7 млрд доларів — Уряд планує забезпечити за рахунок жорсткого режиму економії державних фінансів. Це і оптимізація витрат, і перерозподіл видатків та інші заходи.

Гроші на ЗСУ і пенсії

Відповідно, грошове забезпечення військових і підтримка їхніх сімей мають бути забезпечені в повному обсязі.

Президент, Уряд і всі органи влади працюють із партнерами для пошуку механізмів і джерел покриття решти 20 млрд доларів. Ці кошти критично необхідні для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншими засобами.

Зараз завдання Уряду — Міністерства оборони та Міністерства фінансів — безпосередньо з нашими партнерами детально пропрацювати, яким чином ми зможемо закривати ці програми. Не менш важливо вже чітко планувати і покриття всіх видатків в 2027 році.

Попри дефіцит державного бюджету, усі соціальні видатки — пенсії, зарплати лікарів, учителів — мають бути профінансовані вчасно та в повному обсязі. Іншого варіанту в нас немає.

Усі інші видатки, які не є першочерговими та критичними, будуть призупинені до отримання відповідних коштів від партнерів.

Уряд зі свого боку гарантує, що до 15 жовтня всі урядові рішення, необхідні для отримання обіцяної партнерами міжнародної фінансової допомоги, будуть виконані. Також вкотре закликаю народних депутатів, незалежно від політичних уподобань, все ж таки ухвалити всі необхідні законопроєкти, від яких напряму залежить зовнішнє фінансування.

Ми повинні діяти на випередження, гнучко, швидко ухвалювати рішення, оцінюючи кожен крок за одним критерієм: чи веде це до виживання держави, нації, нашого суверенітету. Якщо веде — все інше не має значення, потрібно брати та робити.

Гроші на перехоплювачі

Одне з ключових завдань — масштабувати виробництво перехоплювачів для ефективної боротьби проти російських реактивних дронів. Усі без винятку органи влади сфокусовані на цьому питанні.

Уряд зі свого боку максимально спрощує умови для виробників, мінімізує бюрократичні процеси, збільшує фінансову підтримку через кредитні інструменти.

Передбачені всі можливі форми підтримки задля якомога швидшого розгортання необхідного виробництва.

Зима вже скоро

Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання.

Попри існуючі відставання, вважаю, що військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, міністерства зробили великий пласт роботи. Дякую за це.

Цього року збудовано більше генеруючих потужностей. Більше критичних об’єктів забезпечено додатковим резервним живленням. Є більше захисту критичних елементів інфраструктури. Є більше резерву обладнання, запасних частин, більше ремонтних бригад і техніки.

Проте й ворог, на жаль, вдосконалився. Це і реактивні «шахеди», і накопичення балістики та ракет на зиму. Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти.

Ми також просимо європейських партнерів, щоб вони надали свої служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників із технікою та людьми, – сказав Корецький.