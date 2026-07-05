Колишній перший віцепрем’єр-міністр України та ексголова Національного банку України Сергій Арбузов став кандидатом у депутати Державної думи росії. Він балотуватиметься від партії «Справедливая россия».

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише «Слово і Діло».

Рішення про висунення Арбузова ухвалили під час передвиборчого з’їзду партії. За інформацією російського агентства «РИА Новости», він представлятиме так звану групу «нових територій», а також окупованих Криму та Севастополя.

Вибори до Державної думи рф заплановані на 18–20 вересня 2026 року. Партія «Справедливая россия» входить до числа парламентських політичних сил рф.

Як відомо, Сергій Арбузов очолював Національний банк України у 2010–2012 роках. У грудні 2012 року його призначили першим віцепрем’єр-міністром в уряді Миколи Азарова, а після відставки уряду наприкінці січня 2014 року він майже місяць виконував обов’язки прем’єр-міністра України.

Після Революції Гідності Арбузов залишив Україну. Українські правоохоронні органи відкривали щодо нього кримінальні провадження, а сам він перебуває під українськими санкціями.

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