Швейцарія, наказавши заморозити його кошти, а також кошти його родичів, не порушила право українського громадянина Юрія Іванющенка на повагу до приватного життя.

Таке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), відхиливши тим самим скаргу цього соратника колишнього президента України Віктора Януковича, пише SWI.

Після усунення Віктора Януковича від влади уряд Швейцарії 26 лютого 2014 року ухвалив рішення заморозити активи колишнього президента України та осіб з його оточення, що перебували у Швейцарії, зокрема активи колишнього депутата Верховної Ради Юрія Іванющенка. Його ім’я було внесено до санкційного списку, складеного щодо колишнього українського керівництва. Починаючи з 28 лютого 2014 року, всі його фінансові та інші активи у Швейцарії були заморожені.

Посилаючись на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного життя, Юрій Іванющенко стверджував, що ці заходи серйозно зашкодили його репутації, а репутація, за його словами, входить до сфери захисту права на повагу до приватного життя. Розглянувши цю справу, судді ЄСПЛ дійшли висновку, що Швейцарія не порушила статтю 8 Конвенції, не наводячи при цьому більш детальних пояснень.

У червні 2024 року Федеральний адміністративний суд Швейцарії вже відхилив скарги, подані соратниками Віктора Януковича щодо замороження їхніх коштів у Швейцарії. Судді обґрунтували своє рішення тим, що Україна на той момент не була в змозі виконати вимоги, пов’язані з процедурою міжнародної правової допомоги у кримінальних справах. Через рік Федеральний суд Швейцарії в Лозанні, у свою чергу, відхилив три скарги щодо замороження рахунків, що належали особам з оточення колишнього президента України.

І в цих випадках суд також дійшов висновку, що умови, встановлені швейцарським урядом для заморожування коштів, як і раніше, виконуються в повному обсязі. Федеральний суд також підкреслив, що в розглянутих справах українська влада не була в змозі виконати вимоги процедури міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

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