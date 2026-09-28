Резерв армії США перевіряє можливість надання Південному командуванню військової поліції, медичних, інженерних і логістичних підрозділів у межах планування потенційних дій щодо Куби.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на домовленість із Гаваною без застосування військової сили. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Командування Резерву армії США направило підпорядкованим структурам внутрішній запит щодо доступності підрозділів для Південного командування Збройних сил США – SOUTHCOM. У повідомленні зазначається, що відповідні формування можуть знадобитися через 90–120 днів. Водночас у документі немає свідчень того, що військові частини вже отримали накази про розгортання. Оприлюднені відомості також не підтверджують ухвалення рішення про проведення операції.

Зауважимо, що Куба безпосередньо в тексті запиту не згадується. Про його зв’язок із військовим плануванням щодо острова CBS розповіли кілька американських посадовців на умовах анонімності.

Які сили можуть залучити

Від підпорядкованих командувань очікували інформацію про доступність шести типів формувань. Відповіді на запит мали надати до 25 вересня.

Наразі відомо, що значна частина запиту стосується матеріально-технічного забезпечення. Зокрема, йдеться про експедиційне командування забезпечення, яке координує постачання і транспортування на рівні театру операцій. Також запит охоплює інженерні підрозділи, медичну бригаду, передовий хірургічний підрозділ і бригаду військової поліції. Медичні сили можуть забезпечувати невідкладні операції та допомогу пораненим поблизу місць перебування військ, а військова поліція – виконувати завдання з охорони й роботи із затриманими. При цьому конкретне призначення цих сил у можливій операції не розкривають.

Представник SOUTHCOM своєю чергою відмовився обговорювати потенційні переміщення військ і строки їхнього залучення, пославшись на оперативну безпеку. У командуванні пояснили, що постійно взаємодіють з іншими складовими збройних сил для оцінювання можливих потреб у своїй зоні відповідальності.

Варіанти дій щодо Куби розглядали й раніше

У травні американські розвідувальні структури оцінювали можливу реакцію Гавани на військові дії США. У липні військові планувальники розглядали різні сценарії, включно з масштабною повітряно-десантною операцією за участю 101-ї повітряно-десантної дивізії. Також повідомлялося про обстеження американськими військовими вод і морського дна навколо Куби.

Крім того, авіаційні підрозділи раніше приводили в підвищену готовність до потенційного розгортання, яке зрештою не відбулося. Посадовці наголошували: опрацювання сценаріїв не означало, що президент або Пентагон вирішили розпочати операцію.

Трамп очікує домовленості з Гаваною

На тлі повідомлень про військове планування Дональд Трамп 26 вересня заявив журналістам у Білому домі, що очікує угоди між США та Кубою.

«Я не думаю, що нам знадобляться військові», – сказав американський президент.

Трамп також заявив про бажання допомогти Кубі та відкрити її для американців. Водночас про укладення конкретної домовленості не повідомлялося.

Як відповіла Куба

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес, виступаючи 26 вересня на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що Гавана сподівається уникнути американського військового втручання. Водночас він наголосив: у разі нападу країна скористається правом на самооборону. За словами Родрігеса, застосування сили спричинило б загибель кубинців та американських військовослужбовців, а також масштабні руйнування.

Глава кубинського МЗС підтвердив готовність до переговорів із Вашингтоном для врегулювання двосторонніх розбіжностей і до торговельних відносин з американськими компаніями. Він наголосив, що діалог має ґрунтуватися на повазі, суверенній рівності й дотриманні міжнародного права, без втручання у внутрішні справи та попередніх умов.

Як повідомляло Інше ТВ, США запровадили санкції проти президента Куби