Росія різко підігріла побоювання щодо Третьої світової війни, заявивши, що Володимир Путін може знищити Європу в «короткій війні».

Про це пише Daily Mail, передає Інше ТВ.

Головний дипломат Кремля Сергій Лавров звинуватив західних лідерів у тому, що вони підштовхують Путіна до війни.

Через кілька годин після своєї першої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини з часу початку російського вторгнення в Україну він звинуватив Німеччину в прагненні створити «Четвертий Рейх» та підживлювати «нацизм» у Європі.

Він заявив, що Третя світова війна може стати «самореалізуючимся пророцтвом».

76-річний міністр закордонних справ Росії нібито заявив журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку: «Саме Європа готується до війни з нами. Вони постійно повторюють, що найпізніше до 2030 року ми, європейці, маємо бути готові до війни. Знаєте, це може перетворитися на самореалізуюче пророцтво, адже зараз вони вкладають величезні кошти у виробництво зброї. І в якийсь момент якийсь авантюрист — а таких серед цих еліт чимало — скаже: «Хлопці, ми накопичили стільки, що з цим робити? О, ми обіцяли напасти на Росію». У такому разі, якщо вони нападуть на нас, бо ми не збираємося сидіти, склавши руки».

Натякаючи на застосування ядерної зброї, він сказав: «Це буде зовсім інша війна, і вона буде короткою».

Прихильник жорсткої лінії у війні Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, а через кілька годин виступив із різкою тирадою проти Берліна, звинувативши його в прагненні стати домінуючою військовою потугою Європи.

«Ця тенденція в Європі проявляється не лише у відкритій підтримці нацизму в Україні, — заявив Лавров. – Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє — і не раз, це не було обмовкою — що мета полягає в тому, щоб Німеччина знову стала провідною військовою потугою Європи».

Натякаючи на Гітлера та Другу світову війну, він запитав: «Чи розуміє він значення слів „знову“?».

Лавров стверджував, що європейські країни викреслюють із підручників пам’ять про тих, хто переміг нацизм, та демонтують їхні пам’ятники.

Попередження пана Лаврова суперечать заявам Путіна про те, що він не має наміру розпочинати війну на континенті.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку вересня Лавров цинічно звинуватив Мерца «в оголошенні війни» росії