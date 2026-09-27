Українську поетку, військовослужбовицю та лауреатку Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярину Чорногуз, а також перекладачів її збірки французькою мовою Еллу Євтушенко та Фредеріка Мартена відзначили премією імені Алена Боске 2026 року.

Про це в Інстаграм повідомила Ярина Чорногуз, передає Рубрика.

Йдеться про її другу поетичну збірку “dasein: оборона присутності”, яку французькою мовою видали під назвою “C’est ainsi que nous demeurons libres” (“Як ми залишаємося вільними”).

“Моя друга книга поезій “dasein: оборона присутності”, видана в перекладі французькою під назвою “C’est ainsi que nous demeurons libres” (“Як ми залишаємося вільними”), відзначена французькою премією імені Алена Боске, яку присуджує видатне видавництво Gallimard. Це премія для автора та перекладачів“, — зазначила письменниця.

Французьке видання збірки вийшло завдяки перекладу з української Елли Євтушенко та Фредеріка Мартена.

За словами Чорногуз, протягом року у Франції продали понад 3700 примірників книжки з накладу у 5000 примірників.

Поетка також розповіла про оцінку журі премії. За її словами, члени журі зазначили, що цю нагороду вручають за поезію, яку вважають екстраординарною, філософською та сміливою.

“Журі казали, що цю премію вручають за екстраординарну, філософську та сміливу поезію. Було приємно, що саме так бачать мою творчість літератори та редактори з журі премії”, — зазначила Чорногуз.

Під час церемонії нагородження Ярина Чорногуз разом із перекладачем Фредеріком Мартеном прочитали вірш “Якщо ми з тобою лишимося живі”.

За словами Чорногуз, саме Мартен запропонував видати її збірку французькою мовою. Ідея виникла після того, як він почув, як поетка читає цей вірш у 2024 році в Ренні.

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