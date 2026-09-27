30 вересня Місяць пройде поруч із Плеядами — одним із найвідоміших зоряних скупчень на нічному небі. Спостерігати за цим небесним видовищем можна буде всю ніч, а найкраще — близько 20:30 і з біноклем.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Плеяди розташовані приблизно за 450 світлових років від Землі й складаються з кількох сотень молодих зірок. Неозброєним оком зазвичай видно лише кілька з них, тоді як у бінокль можна розгледіти кілька десятків. Через характерну форму скупчення Плеяди іноді помилково називають Малою Ведмедицею, хоча це зовсім різні ділянки зоряного неба.

Цього вечора Місяць буде майже повним — освітленими залишаться близько 79% його диска. Щоб побачити Місяць і Плеяди одночасно, астрономи радять у біноклі налаштувати поле зору так, щоб у нього потрапили Плеяди та лише частина місячного диска. Саме так яскравий Місяць не перекриватиме слабші зоряні скупчення.

Як повідомляло Інше ТВ, Школярка написала листа для NASA з проханням повернути Плутону статус планети: що їй відповіли