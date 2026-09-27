У новому пакеті національних санкцій, підготовленому Міністерством закордонних справ Литви, пропонується обмежити громадянам Росії та Білорусі можливість купувати нерухомість. Пропонується заборонити їм купувати об’єкти поряд із стратегічно важливою інфраструктурою. Опозиція каже, що це компромісний варіант, проте санкції могли б бути і суворішими.

Про це пише LRT.lt, передає Інше ТВ.

Громадянам Росії та Білорусі у Литві належить близько 14 тис. об’єктів нерухомості. Більшість із них знаходиться у великих містах та прикордонних муніципалітетах. Міністерство закордонних справ ініціює зміни — пропонує обмежити можливості росіян та білорусів купувати нерухомість.

«Потрібно обмежити придбання такої нерухомості, яка знаходиться поряд з важливими для безпеки об’єктами та спорудами, поряд з військовими територіями, щоб це не створювало додаткових ризиків для діяльності, що там здійснюється, або функціонування цих об’єктів», — каже міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

Опозиційні консерватори кажуть, що нерухомість поруч із стратегічно важливими об’єктами може використовуватися з розвідувальною метою, тому обмеження необхідні.

«Слід було б взагалі обмежити придбання нерухомості — так, моя позиція принципова, я вважаю, що всім громадянам Російської Федерації та громадянам Республіки Білорусь слід обмежити можливість купувати нерухомість у Литві, але як компроміс це могло б діяти щодо об’єктів, що знаходяться поряд з критичною інфраструктурою», — каже лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас.

У 2022–2024 роках у радіусі десяти кілометрів від об’єктів важливої ​​інфраструктури нерухомість у Литві придбали майже 1900 росіян та понад 1100 білорусів. Деякі з них мали лише тимчасові посвідки на проживання в Литві.

Розширені міністерством санкції також передбачають, що громадянам Росії та Білорусі у Литві може бути заборонена діяльність у сферах освіти, культури, спорту та розваг. Обмеження будуть застосовуватися, якщо особи підтримують війну Росії, сприяють окупації чи порушенням прав людини та становлять загрозу демократії.

«Ми вважаємо, що необхідно деталізувати — не просто констатувати той факт, що хтось виступав у Росії, Білорусі чи на окупованих територіях, але враховувати й інші фактори: періодичність, масштаб, вплив та загалом посил, який передає пропаганда», — каже міністр К. Будріс.

Консерватори також виступають за те, щоб білорусам, котрі приїжджають до Литви на роботу, також не видавали тимчасові посвідки на проживання.

«Кількість громадян Білорусі з тимчасовими видами на проживання, які регулярно повертаються і до Білорусі — відвідати родичів або вирішити інші питання, — означає, що вони стають потенційними об’єктами для білоруських спецслужб, які там діють, — з точки зору контррозвідки вони є проблемою», — стверджує Л. Кащюнас.

Нещодавно 22 білоруси, які працювали в Литві в технологічній компанії, були визнані загрозою національній безпеці, їхні види на проживання у Литві були анульовані.

Як повідомляло Інше ТВ, Латвія заборонила громадянам РФ і Білорусі купувати нерухомість