Можливо, поставлено крапку в суперечках про те, де знаходилася Лютеція — стародавнє галльське місто, яке пізніше стало Парижем: археологи виявили фрагмент стародавньої оборонної стіни.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Унікальну 22-метрову конструкцію з каменю та дерева відкрили на глибині чотирьох метрів у внутрішньому дворі лікарні Готель-Дье у самому центрі Парижа, на острові Сіте. Знахідка підтверджує історичну легенду про те, що плем’я галлів спалило Лютецію в 52 році до н.

До цього відкриття у істориків не було матеріальних доказів присутності галлів на Сіте. Єдиним орієнтиром служили «Записки про Галльську війну» Цезаря, що описували фортецю на острові посеред Сени.

Через дефіцит доказів головним кандидатом на роль «колиски» Парижа довгий час вважалося західне передмістя Нантер, де у 1990-х роках розкопали велике поселення залізного віку.

Виявлена на Сіте ​​оборонна споруда побудована в класичній галльській будівельній традиції — із чергуванням великих кам’яних блоків та перехресних дерев’яних балок. Радіовуглецевий аналіз деревини показав, що укріплення звели між 200 і 10 роками до нашої ери.

На користь версії про грандіозну пожежу часів штурму римських легіонів під проводом Тіта Лабієна свідчить і супутній контекст: археологи команди Департаменту археології Парижа та Національного інституту превентивних археологічних досліджень знайшли поряд обгоріле насіння, залишки дерев’яної будівлі, що згоріла, та наконечник галльського списа.

У міністерстві культури Франції вважають, що ця стіна — можливо, одна з найважливіших пам’яток, які колись були знайдені для розуміння галльської Лютеції.

Оскільки крихкий вапняк та обвуглене дерево неможливо зберегти просто неба, вчені проведуть детальне 3D-сканування об’єкта, після чого реконструюють фрагмент галльської стіни для майбутньої музейної експозиції.

Як повідомляло Інше ТВ, Україні повернули майже 900 археологічних артефактів.