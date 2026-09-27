Подія сталась вночі 26 вересня на перетині вул. Соборна та пр. Центральний. До поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію чоловіка з колото-різаним пораненням грудної клітини.

На місці події працювали співробітники відділення поліції №1 Миколаївського райуправління, слідчі слідчого управління, оперативники та криміналістична лабораторія обласного главку поліції, кінологи та інші служби. Щоб встановити усі обставини, відтворити хід подій та розшукати причетну до злочину особу, правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів. За підтримки аналітиків управління кримінального аналізу поліції, проаналізувавши записи з камер відеонагляду, у тому числі під’єднаних до системи «Безпечне місто», оперативники управління карного розшуку та відділення поліції №1 МРУП встановили особу зловмисника та затримали його.

Ним виявився 18-річний мешканець Миколаєва, повідомили в поліції Миколаївської області.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що між 55-річним потерпілим, який має ментальні порушення, та молодиком сталась суперечка, яка переросла у штовханину. Тоді зловмисник ножем завдав декілька ударів потерпілому.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта криміналісти зібрали, а слідчі вилучили ніж та інші речові докази, які відправили на проведення експертних досліджень.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині за узгодженням із прокуратурою поліцейські повідомили 18-річному затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». За скоєний злочин підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

55-річний потерпілий продовжує перебувати у медичному закладі. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві конфлікт у тролейбусі між 46-річним чоловіком та 17-річним хуліганом закінчився стріляниною