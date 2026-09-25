Міськрада Оттави вирішила перейменувати вулицю міста, названу на честь чинного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Укрінформ, рішення про перейменування було ухвалене одностайно.

Ухваливши рішення про перейменування, міськрада не запропонувала нової назви, оскільки для цього будуть проведені громадські консультації.

Вулицю було названо іменем Дональда Трампа більше 20 років тому – задовго до його обрання на посаду президента США. Вона розташована у районі Оттави під назвою “Центральний парк”, багато вулиць якого мають повʼязані із Нью-Йорком назви.

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