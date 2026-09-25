-Вчора під час російської ракетної атаки на Київ було пошкоджено пологовий будинок. У ту ніч в укритті народжувався маленький Кирило. Сьогодні приїхав до пологового, щоб привітати родину, поспілкуватися з жінками, які зараз тут готуються народжувати, та підтримати наших медиків, – повідомив він у соцмережах.

Дякую всім працівникам пологових будинків за їхню роботу, за підтримку й за те, що навіть під час таких атак залишаються поруч із людьми. І дякую кожній мамі, яка залишається тут, в Україні, попри все, поруч з родиною і дітьми.

Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирен і вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі. Робимо все для того, щоб це сталося якнайскоріше.