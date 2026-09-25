Сполучені Штати Америки протягом десяти днів проведуть нові раунди переговорів з Україною і агресоркою Росією щодо завершення війни.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, на під час зустрічі Дональдом Трампом у Нью-Йорку обговорювалися загальні речі, але пізніше переговорні групи України та США мали окремі тривалі переговори щодо більш детальних питань.

«Домовленість наступна: ми поспілкуємося і поінформуємо про ці деталі європейську сторону. Американці переговорять з рускімі. За десять днів повернемося з тим чи іншим результатом», — наголосив Зеленський.

Водночас, президент повідомив, що Вашингтон запропонував підготувати зустріч на технічному рівні у тристоронньому форматі. Одним із ймовірних місць можуть стати Об’єднані Арабські Емірати.