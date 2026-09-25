Жителі Олешок з 2022-го знаходяться в окупації. За оцінками українського уряду, близько 6 000 цивільних опинилися в блокаді та страждають від голоду. ВВС вдалося поспілкуватися з деякими з них.

“Добридень! Поки жива. Завозу не було”, – з’являється повідомлення у моєму телефоні.

Це Галя. Вона пише мені з окупованого Росією міста Олешки, що на Херсонщині, коли їй вдається зловити зв’язок.

З міркувань безпеки ми змінили її ім’я, оскільки розмова з журналістом наражає її на небезпеку.

“Продуктів у місті немає, – розповідає Галя, – Завоз був іще у травні”.

Читати такі повідомлення тут, у Лондоні, мені здається сюрреалістичним.

“Мій раціон одноразовий, лише вечеря, – каже Галя, – Печу лаваш. Той лаваш іноді з помідором, іноді з медом і чай. Все”.

Вона розповідає, що серед місцевих стало звичним варити для їжі бур’яни з городу, зокрема лободу та портулак.

Бо овочі, які мешканці Олешок змогли виростити на своїх городах, уже закінчилися.

До великої війни в родючій землі в Олешках, як і в цілому на півдні України, вирощували багато зелені, овочів і фруктів. У місті були численні теплиці й городи. Овочі з Херсонщини продавали в усій Україні.

Зараз мешканцям Олешок загрожує голод. Галя боїться, що з приходом холодів у жовтні, від голоду вже не буде порятунку.

Поради, як краще варити бур’ян, обговорюють у місцевих Telegram-чатах, де люди закликають один одного продавати, міняти чи ділитися продуктами.

Підпис до фото,Місто Олешки було затоплене водою, зараз його постійно обстрілюють

За словами Галі, з весни в Олешках не працює жоден магазин, а електрики, газу та води немає ще з 2023 року, коли підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Шляхи до міста заміновані, каже Галя, й “густо всіяні залишками підбитих авто і згорілої військової техніки”.

ВВС у травні писала про “дорогу смерті” з Олешок у напрямку села Кардашинки, на якій було багато спалених авто з людьми, які намагалися вирватися з міста. Подібні сцени спостерігалися й уздовж іншої дороги – E97, що на схід від міста.

Саме місто, за словами Галі, під постійними обстрілами дронів, артилерії та касетних боєприпасів. Фактично перебуває в блокаді ще від зими.

“Вчора двоє цивільних загинули”, – додає вона перед тим, як зв’язок обривається.

Через три дні вона уточнює, що це були чоловік і дружина, яких вона знала. Їх убив дрон 20 вересня, бо вони “були у комендантську годину на вулиці”.

Місцеві волонтери підтвердили ВВС загибель двох цивільних і розповіли, що біля вбитих лежав пакет із продуктами з найближчого сусіднього містечка Раденськ, розташованого за 23 км від Олешок.

Підпис до фото,Від 2023 року Олешки залишаються без газу та електроенергії, тому місцеві жителі змушені знаходити інші рішення, як готувати їжу

Олешки – прифронтове місто на півдні Херсонської області України, де до повномасштабної війни Росії проти України проживало близько 24 тисяч людей.

Окуповані Росією з 2022 року, зараз Олешки у пастці – Дніпро відділяє місто від українських позицій з одного боку, з іншого – заміновані дороги і російські війська.

Тисячі людей в Олешках втратили свої домівки. У 2023 році місто опинилося під водою після руйнування Каховської ГЕС: близько 60% Олешок були затоплені майже до дахів будинків.

Україна та НАТО звинуватили Росію у підриві дамби. Росія звинуватила Україну.

Тіла на вулицях

Скільки людей загинуло в Олешках, достеменно невідомо.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU), у 2026 році в Олешках і Голій Пристані щонайменше 29 цивільних загинули, ще 54 отримали поранення.

Але місцеві волонтери припускають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою.

Ксенія Архипова веде облік загиблих відтоді, як змогла виїхати з Олешок улітку 2022 року, через кілька місяців після окупації міста російською армією.

Вона – волонтерка, допомагає доставляти їжу та ліки, організовувати евакуацію. Саме тому місцеві, за її словами, довіряють їй особисте і конфіденційне.

“Я веду таблицю померлих, щойно дізнаюся про них, із зазначенням імен і дат народження. Зараз у мене вже близько 1 200 людей, – говорить вона, – Іноді не встигаю оновлювати список одразу, але він збільшується на одну-дві людини щодня: когось убив дрон, хтось підірвався на міні”.

BBC наразі не може незалежно підтвердити ці цифри, але нам вдалося поспілкуватися з людиною в окупованому Росією місті, яка втратила близьких і погодилася поділитися власною історією.

“Російська окупаційна влада не дозволяє нам ховати загиблих, якщо когось убили дроном, хтось підірвася на міні чи якось інакше вбили, – розповідає Тетяна з Олешок, ім’я якої також змінено задля безпеки, – Дозволяють тільки тих, хто помер “природною смертю”.

За її словами, цього літа в Олешках загинули обоє її батьків. Вона підтвердила їхні особи з датами народження та фотографіями, однак не хоче оприлюднювати ці дані з міркувань власної безпеки.

“Розстріляли вдома. Прийшли російські військові, хотіли забрати дім”, – каже вона.

“Деякі тіла лежать на вулицях ще з грудня”, – додає Тетяна.

Інші жителі міста, які залишаються в Олешках і спілкувалися з BBC на умовах анонімності, а також волонтери підтвердили, що для поховання окупаційна влада вимагає висновок суд-мед експертизи, підписаний російським лікарем, доступу до якої в Олешках немає.

Підпис до фото,Олешки були затоплені після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року

Через це тіла загиблих або “складають купами, де вони течуть, і розкладаються” в місцевому морзі лікарні, “де немає електрики з минулої зими”, або ж “їх зʼїдають собаки”, розповідає волонтерка Ксенія.

Місцеві жителі передали BBC фотографії, які відображають цей процес в деталях.

Ми можемо підтвердити автентичність цих зображень, однак не публікуємо їх через чутливий характер контенту.

“Це інструмент психологічного тиску, – каже Естер Вратарьова, співзасновниця ГО “Humanity“, яка допомагає людям в Олешках та на інших окупованих Росією територіях України, – Якщо спробуєте поховати тіло, наступними станете ви”.

Заклики про допомогу

За оцінками України, близько 6 тисяч жителів Олешок та навколишніх населених пунктів потерпають від “голоду та холоду” в умовах “повної блокади”, встановленої російськими військами. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Серед цих людей близько 200 дітей.

Виступаючи цього тижня на Генеральній асамблеї ООН, Сибіга закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоби вона дозволила доставити гуманітарну допомогу, до Олешок, де люди голодують.

У понеділок, 21 вересня, Кремль визнав, що в Олешках склалася “критична ситуація” та існують “проблеми з постачанням продовольства і медикаментів”.

В цьому росіяни звинуватили Київ. У Кремлі заявили, що російські військові працюють над розв’язанням проблем з Олешками.

Жителі окупованих Олешок, з якими поспілкувалася BBC, розповіли, що діти, які залишаються в місті та навколишніх селах, страждають від недоїдання, нестачі медичної допомоги та “деградують” через відсутність доступу до освіти.

Вони також незалежно один від одного підтвердили BBC, що в районі працює лише одна лікарня, та й та “кілька днів на тиждень”.