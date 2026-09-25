Саміт президента Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном у Білому домі в четвер викликав широкий спектр реакцій, передає Голос Америки.

У середу Сі прибув на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд, де президент Трамп особисто зустрів його — напередодні пишної офіційної зустрічі з нагоди державного візиту до Білого дому.

Сенатор Роджер Вікер, республіканець від штату Міссісіпі та голова Комітету Сенату з питань збройних сил, у виступі в Сенаті у вівторок увечері заявив, що порадив би Трампу не приймати Сі “так пишно”. Він закликав президента Трампа пам’ятати, що “його гість — жорстокий, не обраний народом диктатор, що піддає репресіям”.

Державний секретар США Марко Рубіо відповів Вікеру, заявивши, що цей візит показує, що президент Трамп визнає, що, попри розбіжності, Китай є однією з найбільших економічних і військових держав світу.

“Відносини між Сполученими Штатами та Китаєм визначальні для XXI століття, що відбувається в цих відносинах, — сказав Рубіо. — Думати, що ми не взаємодіятимемо з ними на найвищому рівні, безвідповідально. Це обурливо. Ми повинні це робити”.

Інший сенатор-республіканець Джон Кеннеді сказав, що не заперечує проти пишоного прийому Сі і висловив упевненість, що китайському лідеру не вдасться обманути Трампа.

“Президент Сі — один з найкращих брехунів, яких я бачив, — сказав Кеннеді пресі 24 вересня. — Він навчився брехати перед тим, як ходити. Не думаю, що президент йому повірить. З Китаєм, якщо підставити другу щоку, вони вдарять ножем в шию”.

Сенаторка Джин Шагін, провідна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин, та сенатор-республіканець Джон Кертіс закликали президента Трампа відкинути економічний шантаж Китаю і повною мірою запровадити в дію нещодавно прийнятий закон Ліндсі Ґрема, що передбачає санкції за підтримку Росії. Шагін та Кертіс переконані — санкції можуть примусити Китай обирати між партнерством із Москвою і місцем в західній економіці.

“Китай – це арсенал та банкомат Путіна. Закрийте і те, і інше”. З такою назвою вийшла стаття сенаторів на Fox.

Законодавці вважають, що Китай не підходить на роль посередника у мирному процесі у війні Росії проти України, адже Пекін надає Росії компоненти для зброї та фінансову підтримку. “Пекін не може бути нейтральним арбітром миру, і одночасно діяти як інтендант та касир путінської війни”, – йдеться у статті.

Мир буде досягнуто, коли для Пекіна ціна підтримки агресії стане надвисокою, переконані вони.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із Дональдом Трампом 22 вересня сказав, що запропонував долучити китайського президента до переговорного процесу щодо завершення російської війни.

“Я дуже відверто сказав президенту (Трампу – ред.): ми вважаємо, що якби він також залучив до цього процесу лідера Сі — адже той має вплив на Путіна… Якщо ми хочемо завершити цю війну — не просто на словах, — ми всі маємо працювати задля цього цілодобово, заради людей”, — сказав президент Зеленський.

Представник Китаю на засіданні Ради Безпеки ООН 23 вересня заявив, що підтримує кроки, які відбувались останнім часом у напрямку досягнення миру в Україні, але наголосив, що Китай не є стороною конфлікту.

“Діалог та переговори — це єдиний реальний шлях до вирішення української кризи. Останнім часом відбулася низка контактів і взаємодій між ключовими сторонами. Китай вітає ці кроки. Попри наявні розбіжності в позиціях, саме стіл переговорів є відправною точкою на шляху до миру”, — заявив Фу Цун, постійний представник КНР при Організації Об’єднаних Націй.

“Китай закликає всі зацікавлені сторони відмовитися від ментальності часів “холодної війни” та блокового протистояння”, — наголосив він.

“Китай підтримує тісні контакти з Росією, Україною та іншими зацікавленими сторонами”, — сказав на засіданні в Раді безпеки Цун.

Законодавці у США також коментували політику Китаю щодо Ірану та конкуренцію США та Китаю у сфері високих технологій.

“Іран покладається на Китай не лише щодо супутникових знімків [з Китаю] для здійснення атак проти американців. Китай також забезпечує Іран життєво важливим економічним каналом підтримки”, — заявила енаторка Шагін, виступаючи в Сенаті.

Пекін заперечує надання військової підтримки Ірану.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер сказав журналістам, що США повинні “зберігати наше лідерство у сфері штучного інтелекту, обмежуючи доступ Китаю до наших технологій, і встановити запобіжники для зменшення ризиків, пов’язаних зі штучним інтелектом”.

Сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі, та ще троє сенаторів-республіканців у листі закликали адміністрацію продовжити продаж озброєння Тайваню.

США призупинили надання пакета озброєнь на 14 мільярдів доларів після зустрічі Трампа і Сі в Пекіні в травні. Конгресмен Джон Мулінаар, республіканець від штату Мічиган і голова Спеціального комітету Палати представників з питань Комуністичної партії Китаю, минулого тижня написав Трампу, що заперечення Китаю проти продажу американської зброї Тайваню слід “беззастережно відхилити”.