Суд загальної практики Європейського Союзу відхилив позов, поданий Романом Абрамовичем, тим самим підтримуючи обмежувальні заходи, вжиті проти нього.

Про це йдеться у пресрелізі Суду, опублікованому 9 вересня 2026 року, передає Інше ТВ.

У Суді нагадали, що Роман Абрамович є підприємцем російського, ізраїльського та португальського громадянства. Він, зокрема, є мажоритарним акціонером материнської компанії Evraz, однієї з провідних російських груп у сталеливарному та гірничодобувному секторах. Після нападу, розпочатого Росією проти України 24 лютого 2022 року, Рада ЄС, серед іншого, заморозила кошти та заборонила в’їзд до Європейського Союзу або транзит через нього провідним підприємцям, які займаються діяльністю в секторах економіки, що вважаються суттєвим джерелом доходів уряду Росії.

Пан Абрамович подав кілька позовів до Суду Загальної практики Європейського Союзу, оскаржуючи включення та збереження його імені у списках осіб та організацій, на яких поширюються санкції. Також він вимагав компенсації за немайнову шкоду, яку він, як він стверджує, зазнав в результаті прийняття обмежувальних заходів.

«У своєму рішенні, винесеному сьогодні, Генеральний суд відхиляє позов пана Абрамовича та підтримує акти, прийняті Радою ЄС.

Генеральний суд відхиляє аргумент про те, що заходи, про які йде мова, були прийняті de facto робочими групами Ради, якій доручено проводити підготовчу роботу. Фактично, Рада просто спиралася на ці матеріали, щоб вирішити, чи приймати оскаржувані заходи; той факт, що ці робочі групи були залучені до перегляду обмежувальних заходів з метою спрощення прийняття Радою остаточного рішення, не означає, що остання відмовляється від своїх повноважень щодо прийняття рішень або делегує їх одному зі своїх підготовчих органів.

Крім того, критерії визначення для застосування цих заходів, які належать до широких повноважень, наданих Раді, є об’єктивними, достатньо точними та пропорційними: по-перше, вони спеціально спрямовані на провідних бізнесменів, що працюють у Росії, в контексті, коли основні економічні оператори мають тісні зв’язки з державою; по-друге, вони спрямовані на тих, хто діє в секторах, що генерують значні доходи для російського уряду, чітко посилаючись на діяльність, що має значення та є джерелами фінансування дій та політики цього уряду.

Саме застосування цих критеріїв, враховуючи важливість капіталу пана Абрамовича, призвело до запровадження обмежувальних заходів проти нього, а не, як він стверджує, бажання експлуатувати його через його публічну репутацію.

Фактично, він є мажоритарним акціонером Evraz, материнської компанії однієї з провідних російських груп у сталелитейному та гірничодобувному секторах. Він також володіє акціями «Норільського нікелю», одного з провідних світових виробників паладію та ключового оператора на ринку рафінованого нікелю. Ця діяльність, яка є частиною сталеливарної та гірничодобувної галузей, крім того, є суттєвим джерелом доходів для уряду Росії.

Нарешті, заходи відповідають умовам, встановленим законодавством ЄС, і зокрема Хартією основоположних прав Європейського Союзу, щодо обмежень на здійснення основних прав та свобод, таких як свобода пересування громадян ЄС, оскільки ці обмеження ґрунтуються на законодавчій основі, яка чітко та точно визначає сферу застосування цих обмежень; заходи поважають «сутність» права заявника вільно пересуватися територією держав-членів, оскільки вони передбачають відступи та періодичні перегляди; та вони є пропорційними та доцільними для мети сприяння мирному врегулюванню кризи в Україні», – заявили в Суді.

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