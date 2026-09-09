Сили спеціальних операцій здійснили найглибше ураження росії за весь час війни! 9 вересня підрозділи Deep Strike ССО успішно уразили два гіганти газоконденсатної промисловості рф – Новоуренгойський та Пуровський заводи.

Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ, передає Інше ТВ.

Обидва підприємства розташовані в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів рф. До цілі дрони ССО подолали понад 3000 кілометрів. До сьогоднішнього дня це вважалося абсолютно безпечним тилом для агресора.

Підприємства мають критичне значення для газоконденсатної промисловості. Заводи забезпечують підготовку та переробку значних обсягів газового конденсату, що видобувається на родовищах Ямалу.

Новоуренгойський ЗПКТ має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік, а Пуровський ЗПК у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату.

Газоконденсатна промисловість є важливою складовою економіки росії та формує доходи бюджету агресора.

Сили спеціальних операцій продовжують успішно реалізовувати далекобійні санкції України проти росії, зменшуючи її можливості вести загарбницьку війну.

Як повідомляло Інше ТВ, Українські дрони вперше атакували завод в Уренгої Ямало-Ненецького округу (ФОТО, ВІДЕО)