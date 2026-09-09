Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України з вимогою пояснити дії їх працівників, які спілкувалися недержавною мовою під час стрілянини у Києві. Про це вона повідомила у відповідь на запит Українських Новин.

2 вересня 2026 року під час проведення оперативних заходів між співробітниками СБУ та ГУР виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Також на опублікованих в мережі відео можна почути, що співробітники обох служб спілкуються російською мовою.

“З метою з’ясування обставин та прийняття виваженого рішення щодо заходів реагування я звернулася до Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України з вимогою надати пояснення щодо дій їхніх працівників, які 2 вересня 2026 року за адресою: м. Київ, вул. Шумського (Березняки), під час виконання службових обов’язків застосовували недержавну мову, а також надати їхні ідентифікуючі відомості”, – заявила Івановська, додавши, що за результатами опрацювання отриманої інформації та матеріалів нею буде ухвалено рішення щодо заходів реагування, передбачених законом.