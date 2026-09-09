9 вересня у Центральній міській бібліотеці ім. М. Л. Кропивницького відбулось відкриття виставки «Різьблення & Соломоплетіння» проєкту «Мистецька абетка», організованої у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса».

Про це повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, передає Інше ТВ.

Мета проєкту – познайомити глядачів із талановитими майстрами народної творчості та художниками Миколаєва й області, а також відкрити для поціновувачів мистецтва особливості різних жанрів, напрямів і технік.

До експозиції «Різьблення & Соломоплетіння» увійшли понад 20 авторських робіт миколаївських митців, які через свою творчість відобразили красу традиційних видів декоративно-прикладного мистецтва України.

Справжню магію соломоплетіння у своїх роботах представила заслужена майстриня народної творчості України Любов Паранюк. Мистецтво різьблення по дереву презентував Олександр Рассолов.

Уся краса Півдня відобразилася в експозиції виставки, з багатством його орнаментів та жовто-золотою палітрою відтінків.

Глядачі мали можливість поспілкуватися з талановитими майстрами, дізнатися багато цікавої пізнавальної інформації щодо традицій та історії цих видів мистецтва, в також отримати справжнє естетичне задоволення.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві відкрилася нова виставка проєкту «Мистецька абетка» – «К-вілінг & Л-ялька» (ФОТО)