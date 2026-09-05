Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що Україна надіслала пропозицію про припинення вогню Росії, її довели очільнику РФ Путіну. Реакції з боку РФ «не було».

Про це Кирило Буданов повідомив у коментарі Суспільному.

Буданов наголосив, що пропозиція стосувалася не лише ударів по Україні, а й бойових дій на фронті.

«Дрони летять — ви все бачили», — зазначив Буданов.

Він також підтвердив, що візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера до України відбудеться 6 вересня.

Буданов припустив, що 6 вересня росіяни можуть не атакувати Київ через візит представників уряду США.

4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Москву, а 6 вересня мають прибути до Києва.

Зеленський заявив, що Україна на час, необхідний для поїздки американських переговорників до Росії, проведення перемовин та пов’язаних із ними логістичних заходів, не завдаватиме повітряних ударів. Він додав, що Росія має дзеркально забезпечити відсутність своїх повітряних ударів на цей період.

А сьогодні Вночі були демонстративні російські удари по аеропортах у Києві та в Борисполі, – Зеленський (ФОТО, ВІДЕО)